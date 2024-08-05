بينهم ربه منزل.. قرار قضائي جديد بشأن محاكمة 3 متهمين بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلامياً بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية"، لجلسة 17 سبتمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الجبهة الإسلامية".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف، وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.