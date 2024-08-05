عريس يطلب تطليق زوجته بعد 60 يومًا: "طلعت مدمنة كحوليات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفع "طارق.ح"، 33 سنة، سائق تاكسي، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته بعد شهرين من الزواج، مبرراً طلبه "مراتي مدمنة كحوليات وبتشرب آي دي".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 1308 لسنة 2023، بأنه تعرف على زوجته أثناء التنزه رفقة عدد من الأصدقاء المشتركين، حينها تولدت لديه علاقة عاطفية جعلته يتمسك بالزواج منها، وبالفعل تقدم لخطبتها ثم انتقلا سويًا إلى عش الزوجية.

يكمل الزوج حديثه لـ"الخليج 365": بعد المعيشة معها في بيت واحد وجدت سيدة لم أشاهدها من قبل، فزوجتي مدمنة للكحوليات "آي دي"، حيث تتناول يوميًا 4 إلى 5 زجاجات، وبعد التحدث معها كثيرًا لتغيير موقفها لم تلتزم بنصيحتي والابتعاد على تناول الكحوليات حتى بعد تدخل عدد من أفراد أسرتها.

بواصل طارق: "بعد مناوشات وصلت بيننا إلى خلافات عائلية ذهبت إلى منزل أسرتها، بعدها حاولت التصالح معها بكل الطرق لكنها هربت وجلست بمنزل صديقتها حتى لا تتوقف عن تناول الكحول، فطلبت إتمام إجراءات الطلاق لكنها رفضت.

يختتم: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.