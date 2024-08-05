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نهاية مروعة لسيدة على يد زوجها بكرداسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات زوجية متكررة بين سيدة ثلاثينية، وبعلها تطورت تلك المرة وحملت طابع العنف إلا أن الزوج أقدم على خطوة صادمة انتهت بجثة شريكة حياته بطريقة مأساوية.

لم يكد يتسلم الرائد محمد سعودي مهام منصبه الجديد كرئيسا لمباحث كرداسة قادمًا من أرض الأحلام "إمبابة"، حتى استقبل بلاغا صادمًا بالعثور على جثة ربة منزل أسفل شرفة مسكنها.

التحريات التي أشرف عليها العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث شمال أكتوبر توصلت إلى أن زوج المجني عليها اعتدى عليها بالضرب ثم ألقاها من الشرفة لتسقط جثة هامدة.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من الإيقاع بالمتهم، وأقر بالواقعة، وتحرر محضر أحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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