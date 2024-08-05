"الإذاعة" تحتفل بغرة "صفر" من مسجد "الوطنية للإعلام" بعد صلاة المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



تحتفل الإذاعة المصرية، بعد صلاة المغرب، بغرة شهر صفر لعام 1446 هجرية، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام.



ومن المقرر أن يتلو القرآن القارئ الشيخ عبدالناصر حرك، ويلقي كلمة الاحتفالية الدكتور عبدالعظيم عبدالمرضي من علماء وزارة الأوقاف، ويقدم الشيخ عصام السيد مجاهد غالي فاصلا من المدائح النبوية والابتهالات.



واستطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس أمس الأحد هلال شهر صفر لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدار، أنه تبين لها من نتائج الرؤية البصرية عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون اليوم الإثنين هو المتمم لشهر الله المحرم، وأن غدًا الثلاثاء الموافق السادس من شهر أغسطس هو غرة شهر صفر لعام 1446 هجريًا.