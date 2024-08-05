هل تكون الأخيرة في 2024؟.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد الإجازة القادمة 2024، إذ يرغب الكثيرين في ترتيب العديد من الأشياء قبل حلول الإجازة، منها السفر على سبيل المثال.

وبحسب موقع رئاسة الجمهورية، فإن موعد الإجازة القادمة ستكون يوم 16 سبتمبر المقبل والموافق "المولد النبوي الشريف".

وتُعد الإجازة القادمة هي الإجازة قبل الأخيرة للقطاعين العام والخاص، حيث تحل بعدها أخر إجازات العام والتي ستوافق الأحد 6 أكتوبر 2024 بمناسبة عيد القوات المسلحة.

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