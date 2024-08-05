بتهريب السلاح.. مصدر مصري يحذر من خطة إسرائيلية لاحتلال الضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن إسرائيل تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح من داخلها إلى الضفة الغربية؛ لإيجاد مبرر للاستيلاء على أراضي الضفة وممارسة المزيد من عمليات القتل والإبادة للفلسطينيين.

وشدد المصدر في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على وجود أنفاق عاملة على حدود القطاع، وتستغل الأنفاق المغلقة بغزة لبث ادعاءات مغلوطة لتحقيق أهداف سياسية.

ونفى المصدر ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، مؤكدًا أن ما يتردد هو هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع.