شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الانتهاء من مقابلة 1441 متقدما لمسابقة القيادات بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عملها اليوم الاثنين لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كلا من الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق واللواء د.خالد فودة محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية الأسبق واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشئون المحليات والتدريب والمستشار الدكتور لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض إنه تم اجراء المقابلات الشخصية لعدد 1441 من المتقدمين لمسابقة القيادات حتي اليوم الاثنين من إجمالي 1541 متقدماً والذين تم فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط، وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة وأجروا الاختبارات والامتحانات التحريرية والشفوية واختبارات السمات الشخصية، والقدرات العلمية والتعرف علي التاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير، ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه من المقرر ان تنتهي اللجنة العليا للقيادات اجراء المقابلات الشخصية غدا الثلاثاء لجميع المتقدمين ، علي أن يتم استكمال دراسة باقي الملفات للمتقدمين والانتهاء كذلك من اعداد تقيمات أعضاء اللجنة العليا تمهيدا لاختيار المرشحين واستكمال بتلقي الاجراءات القانونية في الإعلان .

وشددت الدكتورة منال عوض علي حرص اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من القيادات القادرة على العمل والعطاء، مؤكدًة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، مشيرًة إلى جهود الوزارة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات بالمحافظات، تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم.

والجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً للإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية