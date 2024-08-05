شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات منتدى البيئة الساحلية بالغردقة بمشاركة 24 دولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اختتم اليوم الإثنين فعاليات منتدى الاتحاد العربي للشباب والبيئة الثاني عشر، والذى عقد بمدينة الغردقة ، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، لمدة خمسة أيام متتالية، بمشاركة مايقرب من 125 شابا وفتاة يمثلون وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية وشباب الدول العربية والإفريقية الدارسين في مصر، وبحضور ممثلين في اتحاد المهندسين الأفارقة والجامعات المصرية، من 17 دولة عربية، 7 دول أفريقية، إضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب المصري أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر.

وانطلق حفل الختام للفاعليات، على السلام الجمهوري ثم عرض فليم وثائقي عن فعليات المنتدي خلال فترة التنفيذ، كما تم عرض توصيات المنتدى وأهمها الرقابة الدولية وتنفيذ التشريعات الدولية، وضرورة إقامة دراسات علمية وبيئية لحماية الآثار الغارقة، والاهتمام بزيادة الاستثمار في السياحة البيئية، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والعالم الإسلامي، وأهمية التعليم والتدريب من أجل إعداد كوادر شبابية، و بناء سواعد شبابية قادرة علي تحمل المسؤلية وحل المشكلات.

ناقش المؤتمر على مدار خمسة أيام عدد من المحاور الرئيسية أبرزها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، ودور الشباب في معالجة تحديات التغيرات المناخية، وأهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، والاستخدام الأمثل الموارد البيئة الساحلية، وتقييم مخاطر تغيرات المناخ وتدابير التكيف معها.

جدير بالذكر أن المنتدي العربى للشباب والبيئة المنعقد حاليا بمدينة الغردقة يشارك فيه عدد من كبير خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، ويناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، والدور الهام الذى يمارسه الشباب في مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، اضافة الى اهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثي والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية، كما يتضمن المنتدي ورش عمل وتدريب للشباب علي التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربي المصري الافريقي للتعامل الأمثل مع ما يحدث في السواحل العربية والاستخدام المستدام لها، الى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعي في مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركتهم في صناعة القرار، وذلك من خلال نظام المحاكاة علي أرض الواقع.



الشباب العربى يشارك فى منتدى البيئة الساحلية



جانب من التكريم انت للرموز العمل البيئى



جانب من حفل الختام



حفل ختام فاعليات المنتدى العربى



فريق عربى من شباب الجامعات



مشاركات عربية وافريقية فى المنتدى