وزير الكهرباء وسفير اليابان ووفد "الجايكا" يبحثون تعزيزَ التعاون في مختلف المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة، والوفد المرافق له من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"؛ لبحث التعاون وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، خصوصًا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة وبين الجانب الياباني، في العديد من القطاعات ومجالات العمل؛ ومنها مشروع إعادة تأهيل توليد محطات كهرباء شمال القاهرة وسيدي كرير والعطف ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لشركات توزيع شمال القاهرة والإسكندرية وشمال الدلتا، وكذلك مشروع إنشاء محطة كهرباء بواسطة الخلايا الفوتوفلطية، ومشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس غارب، والمحطة الشمسية بكوم أمبو في محافظة أسوان، والتدريب وبناء قدرات العاملين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر واليابان لها انعكاساتها الإيجابية في شتى مجالات العمل الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام مصر وحرصها على تطوير التعاون الثنائي بين البلدَين في العديد من القطاعات؛ خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية.

ورحَّبَ الدكتور محمود عصمت بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين؛ خصوصًا في ضوء الشراكة الاقتصادية القوية القائمة بين مصر واليابان، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وأهميتها في إطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحًا الاعتماد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي؛ لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليد جديدة في إطار استراتيجية عمل الوزارة.

وقدم أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق، مؤكدًا قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدَين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر.