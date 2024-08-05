توجيهات مهمة.. الجيزة تكشف خطوات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشرت محافظة الجيزة، فيديو يوضح خطوات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد.

وقالت "الجيزة"، عبر صفحتها على "فيس بوك"، تدعو محافظة الجيزة مواطني المحافظة من أصحاب العقارات والمنشآت المقامة بدون ترخيص والوحدات السكنية بالعقارات الغير مرخصة، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن للتقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء، والاستفادة بالمزايا الجديدة التي تضمنها قانون 187 لسنة 2023 والتي أزالت المعوقات التي عانى منها الراغبون فى التصالح بالقانون القديم.

وطالبت محافظة الجيزة، مواطنيها، بالتوجه إلى المركز التكنولوجي بالأوراق المطلوبة و817 جنيه مقابل استخراج شهادة البيانات لطلب التصالح.

وتابعت "المحافظة": هتقدر تكمل إجراءات التصالح وتحصل على شهادة توفق بها أوضاعك وتستكمل مسار التصالح.