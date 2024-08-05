3 آلاف و800 فرصة عمل.. وزير العمل يكشف لـ"الخليج 365" عن خطوات جديدة لتوظيف الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه يقوم بفلترة الشركات التي تتقدم إلى وزارة العمل بوظائف؛ للتأكد من مصداقيتها وأن فرص العمل حقيقية.

وأضاف جبران، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، أنه يوجد 800 فرصة عمل متاحة في مصانع العاشر من رمضان؛ سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه يجب أن يتيقن بنفسه من أن فرصة العمل حقيقية.

وأوضح وزير العمل أنه سيتم الإعلان قريبًا عن تفاصيل 3000 فرصة عمل من شركة "تيدا للاستثمار"، والتي كانت مديرية عمل السويس وقعت معها بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل للشباب المصري؛ للعمل بمنطقة "تيدا- مصر الصناعية"، والتي وصل عدد الشركات فيها إلى 160 شركة، بإجمالي استثمارات 6 مليارات دولار أمريكي.

وأشار الوزير إلى أنه طالب الشركات بإعداد خطة عمل سنوية بجدول زمني وعرضها على وزارة العمل، ومن ثمَّ تقوم الوزارة بدراستها والإعلان عنها بشكل رسمي، قائلًا: "نحرص على أن فرص العمل تكون حقيقية ومناسبة للشباب".

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