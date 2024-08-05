طقس الأيام المقبلة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار تصل لسيول بهذه المناطق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مُحذرًا من سقوط أمطار رعدية تصل لحد السيول.

وأضاف "القياتي"، خلال بث مباشر عبر موقع "الخليج 365"، أن حالة الطقس تشهد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة على جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام القادمة يشهد استقرارًا طفيفًا في درجات الحرارة، ولكنها ستظل شديدة الحرارة رطبة نهارًا.