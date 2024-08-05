شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: حملة 100 يوم صحة قدمت 5.345 مليون خدمة مجانية خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 5 ملايين و345 ألفا و626 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأحد 4 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس الأحد مليون و757 ألفا و985 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 740 ألفا و904 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 388 ألف و258 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 124 ألفا و963 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 51 ألفا و93 خدمة، بالإضافة لتقديم 87 ألفا و863 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 63 ألفا و134 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 16 ألف و744 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 198 ألفا و340 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و108 خدمات إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 7 آلاف و205 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و831 عملية ضمن قوائم الانتظار.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ72 ألفا و424 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».