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متحدث جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود من قوات الاحتياط بكتيبة 9215 بجروح خطيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الإثنين، 05 أغسطس 2024 06:17 م

أفناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من متحدث جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود من قوات الاحتياط بكتيبة 9215 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة. 

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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