شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يحرر 70 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المعلن بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك جولة برفقه الدكتورة جاكلين عازر "محافظ البحيرة" على الأسواق بمحافظة البحيرة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية فى ظل الجهود التى قامت بها الدولة فى الفترة الأخيرة للسيطرة على أسعار السلع بالأسواق .

بدأت الجولة بتفقد رئيس الجهاز و محافظ البحيرة عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار المعلنة، وكذا التأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات فى ظل تشديد الرقابة لمُتابعة ضبط الأسعار وأثر وتوافر السلع الغذائية بها، كما تفقدا عدداً من كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة ،لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية .

و إلتقى رئيس الجهاز ومحافظ البحيرة، بالمواطنين، وحرصا على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن الأسعار وذلك بعد خفض العديد من أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح من 20 لـ 25 % ،وأشاد المواطنين أن هناك سلع بالفعل قد تاثرت بالإنخفاضات الاخيرة، مطالبين رئيس الجهاز و المحافظ بإستمرار التواجد الميدانى والمتابعة الدورية فى الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع، مؤكدا على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدى لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط .

وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة حتى الآن، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة، وتحرير عدد 70 محضر للمخالفين وإحالتهم على الفور للنيابة العامة

وتنوعت المخالفات التى تم ضبطها "عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية، البيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإلتزام بالأسعار والأوزان المعلنة لدى أفران العيش السياحى والأفرنجى .

و أكد السجينى على أن المواطن شريك فى الرقابة وله دور فى إنضباط الأسعار، مشيراً إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذى يقوم به المواطن فى التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أى ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا فى هذا الصدد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك لدورها فى رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة فى الأسواق ،مشيراً إلى أنه تلاحظ خلال الجولة على السلاسل التجارية بمحافظة البحيرة التزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة، مشيراً إلى استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كى نعطى رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأى نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية فى إطار القانون



وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب فى الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وفى هذا الإطار تم التشديد والتنبيه على بعض السلاسل التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات فى الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التى إتخذتها الدولة ،وسيكون هناك متابعة دورية على هذه الأسواق للتأكد من تحقيق الإنضباط .

وأشار السجينى إلى أن هذه الزيارات الميدانية هى مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء فى إجتماع لجنة ضبط الأسواق وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة لافتا إلى أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كى نعطى رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأى نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية فى إطار القانون.



و أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن هناك تحسن ملحوظ فى أسعا ر العديد من السلع الأساسية مؤكداً أن العديد من السلاسل التجارية قد إستجابت لمبادرات تخفيض الأسعار خاصه فى ظل الجهود والإجراءات التى نفذتها الدولة للسيطرة على سعر الصرف و الدولار لافته إلى أن المحافظة ترتبط مع حدود خمس محافظات علاة على أن بها العديد من الأسواق والسلاسل التجارية وحركة كبيرة للتجارة، الأمر الذى يتطلب مراقبة ومتابعة دورية من كافة الاجهزة الرقابية والتنفيذية على مدار اليوم لتحقيق السيطرة على الاسعار ومواجهة أى ممارسات سلبية وغير منضبطة وضمان إستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين .

وأشارت عازر إلى أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة بتكليف من رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميدانى والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلى تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين ،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع

وفى نهاية الجولة أعربت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة عن خالص تقديرها وشكرها لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته لمحافظة البحيرة، وأنها تُثمن دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .

وفى ختام اللقاء، أعرب السجينى عن سعادته البالغة وتقديره لمعالى محافظ البحيرة على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون فى الفترة المقبلة للارتقاء بالمنظومة ونشر ثقافة حماية المستهلك بالمحافظة وكذا تنفيذ الحملات الرقابية الدورية بالمحافظة من خلال فرع جهاز حماية المستهلك، لتحقيق الانضباط بالأسواق .