شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الرعاة والكهنة لمجلس كنائس مصر تجتمع لتُنظم مؤتمرها التاسع والان مع تفاصيل الخبر

استضافت اليوم الكنيسة الأسقفية، اجتماع لجنة الرعاة والكهنة التابع لمجلس كنائس مصر، لمناقشة التحضيرات للمؤتمر التاسع للجنة تحت عنوان "رعاة حسب قلبي"، وذلك بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

رحب رئيس الأساقفة بأعضاء اللجنة، معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة فى التحضير لهذا المؤتمر، مؤكدًا دعمه الكامل لهم لتحقيق أهداف المؤتمر النبيلة فى تعزيز التعاون بين الكنائس.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز لوجوس البابوي، حيث سيتم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم الكنسية والمجتمع، وذلك بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تساهم في تعزيز الحوار بين الأديان والطوائف.

وحضر الاجتماع القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس ناجح فوزى، رئيس لجنة الرعاه والكهنة، بالإضافة إلى الأعضاء الممثلون الخمس بمجلس كنائس مصر.

جدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع في عضويتها خمس كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معًا.