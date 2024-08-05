"صناعة الأدوية" تكشف موعد الانتهاء من أزمة نقص الدواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، تفاصيل جديدة بشأن أزمة الدواء الحالية.

وأوضح "الليثي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن النقص في الأدوية ليس جديدًا، وإنما هي مشكلة مستمرة ومتكررة، ويتم العمل في عدة اتجاهات لحل تلك الأزمة بشكل جيد.

وأكد أن سبب المشكلة الرئيسي يعود إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، مما تسبب في زيادة تكاليف المواد الخام والإنتاج والتسعير للأدوية.

وشدد الليثي على أهمية الهدف المشترك للجميع وهو توفير الدواء للمرضى في مصر، مضيفًا بأنه تم حل مشكلات معينة بالفعل ويجري العمل على الانتهاء من الباقي قريبًا.

وأكد أن الحكومة تعمل بشكل متناغم ومتكامل لتبني ضوابط وإجراءات جديدة تساهم في حل أزمة نقص الأدوية، وتوقع الانتهاء من أزمة نقص الأدوية بشكل كبير بحلول نهاية شهر سبتمبر المقبل.