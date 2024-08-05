خبير اقتصادي عن ارتفاع الدولار: لا داعي للذعر والاقتصاد القومي ما زال صامدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن البلاد مرت بعدد من الأزمات منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح "جاب الله" خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة كورونا، والإرهاب، والتحديات الإقليمية والدولية أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، ورغم ذلك فإن الاقتصاد القومي ما زال صامدًا.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك مقومات النجاح في القطاع الاقتصادي، ولديها الأوراق الاقتصادية اللازمة للسيطرة على السوق.

وبخصوص ارتفاع أسعار الدولار، أوضح أن هذا الارتفاع كان متوقعاً منذ تحرير سعر الصرف، خاصة عند حدوث أي أزمات عالمية أو اقتصادية، مؤكدًا أن انخفاض سعر الدولار سيعتمد على استقرار المنطقة والعالم.

وأضاف جاب الله أن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي يبلغ 46 مليار دولار، ولا داعي للقلق من خروج المستثمرين نتيجة للتداعيات الإقليمية، خصوصاً في ظل التهديدات الإيرانية لإسرائيل.

وأكد أنه لا داعي للذعر من ارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن المضاربة على العملات يكون من جانب الكيانات الاقتصادية الكبرى وليس من قبل الأشخاص العاديين.