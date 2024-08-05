بينها الحجر الزراعي.. وزير الزراعة يجري حركة تغييرات داخلية - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ثلاثة قرارات في إطار خطة إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها وإداراتها المختلفة، وضخ دماء جديدة، لإنجاز الأعمال، واستكمال مسيرة التطوير.

وشملت القرارات الثلاثة: تكليف الدكتور خالد السلاموني بالقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، فضلا عن تكليف المهندس حسام راشد للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، كذلك تم تكليف المهندس محمد المنسي للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وجه وزير الزراعة الشكر للقيادات السابقة، لما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم السابقة، كما كلف القيادات الجديدة، ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير والانجاز وتحقيق التنمية.

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