شكرا لقرائتكم خبر عن عن الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بشأن مصر.. اللواء وائل ربيع: إسرائيل تداري فشلها والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أركان حرب دكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات الاستراتيجية، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترًا غير طبيعي، نتيجة ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، بالإضافة إلى الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بشأن الأنفاق.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية رغدة منير، أن بنيامين نتنياهو، يلقى هذه الافتراءات والأكاذيب، حتى يتهرب من إخفاقاته وعدم إنجازه لتحقيق أي انتصارات، بالإضافة إلى فشله في تحقيق وعوده بالقضاء على حركة حماس.

وأوضح أن نتنياهو لا يمكنه أن يتخذ قرارا استراتيجيا واضحا بالموافقة على وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى وجود "شخصنة" في اتخاذ القرار داخل إسرائيل من قبل «نتنياهو».

ولفت إلى، أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في المنطقة عليها الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذا هو الحل الوحيد، مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

