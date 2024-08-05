شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية والهجرة تختتم فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 05 أغسطس 2024 08:31 م
اختتمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج الذي عقدته على مدار يومي 4 و 5 أغسطس.
وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الخارجية والوزراء الذين حضروا المؤتمر أقروا بعض التوصيات المهمة التي تهم المصريين بالخارج، تمثلت فى:
- عقد لقاءات بشكل مستمر مع المصريين بالخارج للاستماع إلى مطالبهم.
- تيسير عملية شحن الجثامين من الخارج على نفقة الدولة لغير القادرين.
- تفعيل دور السفارات في الخارج وشرح طبيعة الضمانات والمحفزات التي تتيحها الدولة المصرية للمصريين بالخارج أو الأجانب لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية بالخارج.
- تكثيف وزارة العمل التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج لتوفير فرص عمل آمنة للشباب المصري في الخارج وزيادة مراكز التدريب للعمالة المصرية، للمشاركة في تأهيل العمالة المصرية لتوفيرها لاحتياجات سوق العمل.
- توسع الهيئة العامة للاستثمار في الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج وتوفير الخدمات للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
- إتاحة منتجات مصرفية متنوعة تناسب المصريين بالخارج منها شهادات بالدولار.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز