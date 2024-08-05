الرئيس السيسي يوجة بأحاله قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للتحقيق

القاهرة - سامية سيد - في إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للموضوعات المثارة أمام الرأي العام واهتمام سيادته بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة فقد صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب المرحوم أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012