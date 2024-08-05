توجيهات مهمة من وزير العمل بشأن إدارة الأزمات والكوارث وآليات الإنذار المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهد محمد جبران وزير العمل، اليوم بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الوزارة المختلفة، وأعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من العاملين بوزارة الخارجية بواقع 61 موظف، حول الإسعافات الاولية ودور فرق التدخل، والمنعقدة على مدار 5 أيام متتالية.

وتناول التدريب، سلسلة من المحاضرات فى إطار برنامج الإسعافات الأولية، حيث يتميز البرنامج بأنه تفاعليًا ويشمل الجانب النظري والعملي.

وبحسب بيان "العمل"، جرى الرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الحضور ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى أزمة طارئة، وكيفية أداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل.

ونظم البرنامج التدريبى، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة آمال عبدالموجود، والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة المهندس نهاد عبد المعطي عبد الله، وذلك كبرنامج تدريبي بمشاركة أعضاء فريق الإخلاء والأزمات بديوان الوزارة و فريق الإسعافات الأولية بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بشأن رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، حيث أكد "جبران"، على أهمية التوعية والإرشاد، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وحاضر فى البرنامج التدريبى، الدكتور حسن سمير، استشاري أمراض الجلدية والتجميل والإسعافات الأولية ومدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة البترول، بمشاركة أعضاء من مكتب الوزير، والإدارة العامة للأمن، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، والإدارة العامة للشئون القانونية ، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، وإدارة التعاقدات.

وتضمنت فعاليات البرنامج، محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية، وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة جميع قطاعات الوزارة؛ لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث، ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها؛ لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات فى آداء مهامها المنوطة بها طبقًا لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.