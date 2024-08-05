الرئيس السيسي يأمر بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإحالة قضية وفاة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة.

وأضاف "موسى"، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ هذا القرار مهم، متابعا أن الرئيس وجه بالتنسيق بين كافة جهات الدولة الخاصة بسفر الرياضيين أثناء فترة التجنيد.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر تحقيق المساواة بين كافة اللاعبين في إجراءات سفرهم خارج البلاد.