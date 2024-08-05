أحمد موسى يناشد الحكومة بإعادة النظر في قرار إغلاق المحلات في الـ10مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة قرار تحديد موعد إغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساءً.

وبين موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد، أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة ليس قراراً منزلاً من السماء وليس أمراً مقدساً، إنما هو قرار بشري قابل للمراجعة والتقييم والتعديل وفقًا لمتطلبات وظروف المجتمع.

وانتقد موسى الطريقة التي يتم فيها تنفيذ القرار، مشيراً إلى خلو الشوارع والمحلات من المارة والحركة منذ الصباح الباكر، حيث تجد المحلات فارغة تماماً لعدم اقبال المواطنين على الشراء في ساعات الصباح الأولى.

وتساءل موسى كيف يمكن لصاحب محل تجاري أن يقوم بفتح أبواب محله في السابعة صباحا في ظل هذه الأوضاع؟ وكيف سيتمكن من تصريف أموره وكسب رزقه؟

وأكد موسى على تفهمه للأسباب الكامنة وراء اتخاذ مثل هذا القرار، ومنها محاولة تخفيض الأحمال الكهربائية وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، ولكنه يرى أن هناك حلولاً أخرى بديلة وأكثر فعالية لتحقيق نفس الأهداف دون الحاجة إلى إغلاق المنشآت والمحال في أوقات مبكرة.

ودعا الإعلامي أحمد موسى إلى دراسة هذه البدائل بعناية ومراجعتها مع الأطراف المعنية لاتخاذ القرار الأنسب لمصلحة الجميع.