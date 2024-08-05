وفد من وزارة العمل يُشارك في ختام فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة العمل، الإثنين، إن وفد من وزارة العمل شارك في ختام فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج المُنعقدة في القاهرة والذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس الإثنين بأحد فنادق القاهرة تحت شعار "من أم الدنيا إلى كل الدنيا".

وبحسب بيان "العمل"، حضر فعاليات اليوم الختامي، الدكتور مظهر بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي، وياسمين ممدوح، مدير عام متابعة التدريب المهني.

وأجاب الدكتور مظهر، على بعض تساؤلات الجالية المصرية بالخارج، موضحًا دور وجهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

ويهدف المؤتمر إلى إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

وناقش المؤتمر على مدار اليومين، 4 جلسات موضوعية،عن "فرص وآفاق الاستثمار في مصر"، و "التعليم والتدريب وتأهيل الشباب"،و "الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج"،و "تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج".

وكان محمد جبران، وزير العمل، شارك في الجلسة الافتتاحية أمس بمداخلة رصد خلالها جهود الوزارة في توفير بيئة العمل اللائقة والجاذبة للإستثمار، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، بمشاركة عدد من نواب الوزراء والجهات المعنية خاصة في مجالات الاستثمار وممثلي الجاليات المصرية بالخارج ونواب برلمان.