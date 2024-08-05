7 مصابين في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد طريق مصر أسيوط الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن سقوط 7 مصابين، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الطريق الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى حل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بعد الطريق الدائري الإقليمي بنحو 3 كم.

أسفر عن الحادث سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب حطام السيارة نهر الطريق.