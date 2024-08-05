ارتفاع مصابي حادث ميكروباص أكتوبر لـ15 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفعت حصيلة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي إلى 15 مصابا، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الطريق الإقليمي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى حل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير ميكروباص اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بعد الطريق الدائري الإقليمي بنحو 3 كم.

أسفر عن الحادث سقوط 15 مصابًا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب حطام السيارة نهر الطريق.