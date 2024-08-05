شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يدعو الجميع المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

دعا الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جميع الجهات، والأفراد بالإسراع فى المشاركة فى الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر فرص عمل، وتعمل علي ظهور العاصمة بالشكل اللائق لما تملكه المحافظة من كوادر وكفاءات.

وأكد السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ ، كما أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث أنها قدمت حلول مصرية للمشكلات البيئية وأبرزها التعامل مع المخلفات ، كما قدمت وسائل قابلة للتنفيذ للمشكلات .

واضاف السفير هشام بدر أن المبادرة تجسيد لأفكار عملية تم تحقيقها على أرض الواقع ، مشيرًا إلى أن محافظة القاهرة تعد من أكبر المحافظات الفائزة بالمشروعات خلال الدورتين الماضيتين، كما تحظى بأكبر عدد من المشاركين .

وأوضح السفير هشام بدر أن المبادرة في دورتها الثالثة تسعي لتعظيم الاستفادة من نتائج الدورتين الماضيتين ، مشيرا إلى أن المبادرة تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة وغير الربحية ومشروعات المرأة .