شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستعد لاستقبال البطل المصري محمد السيد صاحب برونزية مصر والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل مطار القاهرة الدولي بعد قليل، البطل المصري الأوليمبي محمد السيد، صاحب البرونزية الوحيدة لمصر في أولمبياد باريس 2024، ضمن منافسات سلاح سيف المبارزة.

وينتظر البطل الأولمبي محمد السيد، استقبال خاص في مطار القاهرة الدولي، احتفاءا باقتناص البرونزية من منافسه المجري، من المقرر أن يصل على متن الطائرة المصرية القادمة من باريس ويتم انهاء اجراءات وصوله من خلال مبني الركاب 3 بالمطار.

ومن المقرر أن يتم تنظيم مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، بمسرح المركز الأولمبي، للاحتفال بالبطل المصري، عقب وصوله مباشرة إلى القاهرة.

وحقق محمد السيد البرونزية، بعدما نجح في الفوز على منافسه المجري تيبور أندراسفي، في سلاح سيف المبارزة، بنتيجة 8 - 7، لتكون الميدالية الأولي لمصر حتى الآن بأولمبياد باريس 2024، قبل أن يخسر البطل المصري من نظيره الفرنسي في نصف نهائي سلاح المبارزة، بنتيجة 15-9.

كانت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، احتفلت بصاحب البرونزية، محمد السيد، في حديقة الأبطال، بحدائق تروكاديرو، في تقليد جديد من دورة الألعاب الأولمبية، المقامة في باريس، بحضور 10 آلاف متفرج في أجواء استثنائية.