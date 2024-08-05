شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، اليوم الإثنين ، اتصالاً هاتفياً مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة مدير إدارة الدبلوماسية العامة ، عبر حسابه على منصة (أكس) ، إن الإتصال تناول مستجدات الأوضاع بقطاع غزة، وجهود الوساطة المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتنسيق لإحتواء التصعيد الإقليمي.