شكرا لقرائتكم خبر عن حصول الطالب محمد هانى سعيد محمد على المركز الأول شعبة علمى رياضيات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، وحصل الطالب محمد هانى سعيد محمد على المركز الأول شعبة علمى رياضيات بمجموع درجات 404.5 درجة من محافظة الاسماعيلية .



ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل



يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024