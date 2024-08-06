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الأولي علمي علوم مدارس المتفوقين: تفاجأت بالنتيجة.. وهدخل "طب بشرى"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أمنية الموجي

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:52 م

أعربت فاطمة أيمن حموده أحمد، الطالبة الأولي علي الثانوية العامة 2024  شعبة العلمي علوم "متفوقين"، عن سعادتها بعد ظهور النتيجة ووجودها علي رأس قائمة أوائل الثانوية العامة، مؤكدة أنها تفاجأت من نتيجتها التي ظهرت منذ قليل، وعلمت بها من وسائل الإعلام.

وأضافت "فاطمة" في تصريح خاص ل"الخليج 365"، أنها لم تتوقع هذه النتيجة أو أن يكون لها ترتيب علي مستوي الجمهورية، نظرًا لصعوبة الامتحانات، معربة عن سعادتها لتحقيق حلمها في الالتحاق بكلية الطب البشري، مشيرة إلي تمنيها الالتحاق بجامعة القاهرة، وعدم النظر للتوزيع الجغرافي نظرًا لكونها ابنة محافظة أسيوط.


ومن المقرر إعلان النتيجة رسميا غدًا الثلاثاء في حدود الساعة الثانية عشرة ظهرا، وستنشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة عبر اللينك

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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