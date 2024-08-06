صفقة سرية في مستشفى شهير.. تحقيقات بيع جثمان طفل بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل النيابة المختصة تحقيقاتها في واقعة بيع جثمان طفل بالسلام.

كشفت التحقيقات الأولية أن أم توفي رضيعها داخل أحد المستشفيات الكبرى، فتركته في ثلاجة المستشفى دون أن تأبه بمسألة دفنه.

أضافت التحقيقات أنه بعد مرور أيام على الوفاة، استلم مدير الثلاجة بالمستشفى، جثمان مسن، طلب حفيده طلبًا غريبًا "مافيش عيل صغير ندفنه مع جدي علشان يونسه في قبره".

لم يتردد مسؤول الثلاجة في تقديم عرض مغرٍ للحفيد "عندي جثة طفل ومش هيكلفك كتير" 200 جنيه لمسؤول الثلاجة، ومثلها لمساعدته مقابل الحصول على جثمان الرضيع.

وبعد أيام، عادت الأم تسأل عن جثمان ابنها، فلم تجده، فأبلغت الشرطة التي بينت تحرياتها تورط مسؤول ثلاجة دفن الموتى ومساعدته.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.