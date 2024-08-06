شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى علمى رياضة عن إبلاغه بالنتيجة: "كنت قاعد بلعب افتكرت حد بيهزر" والان مع تفاصيل الخبر

قال الطالب محمد أحمد الحاصل على المركز الثانى علمى رياضة "كنت قاعدة ألعب مكنتش متخيل إن الاتصال دا بجد كنت فاكر إنه حد بهزر معايا لقيت اتصال جاي اللى بيقول لى أنت محمد وعرفنى برقم الجلوس وقالى أنت الثانى على الثانوية العامة لآخر لحظة كنت فاكرهم بيهزروا أو حد من صحابى بيشتغلنى"

وتابع فى تصريحات لليوم السابع "أنا مكنتش مصدقة بصراحة ما كنتش متخيلة أنا ممكن أطلع من الأوائل فرحة فرحة لا يمكن وصفها أنا وأهلى حرفيا مبسوطين جدا والحمد لله ربنا جبر خاطرى أنا مكنتش مخطط ولا متخيل أنا ممكن أطلع من الاوائل كنت بذاكر أربع ساعات المتوسطة العادي مكنتش يعني مخطط إني أنا هطلع من الاوائل".

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

ويترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024