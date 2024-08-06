شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن استمرار قبول التقديم لمعهد "ديديموس" بالمحرق حتى 13 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة معهد القديس ديديموس للمرتلين بدير المحرق التابع للكنيسة الأرثوذكسية، بالقوصية، أسيوط، عن استمرار التقديم للعام الدراسي 2024 - 2025 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع استثناء المكفوفين، والتى بدأت اعتبارًا من أول أغسطس الجارى.

واشترطت إدارة المعهد ألا يقل سن المتقدم للالتحاق عن 15 سنة وألا يزيد عن 24 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، إلى جانب اجتياز الاختبار الشخصى الخاص بالقدرات الصوتية والنطق السليم، وألا يكون مفصولًا من معاهد مماثلة.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى يوم 13 سبتمبر المقبل.