شكرا لقرائتكم خبر عن والد السادس مكرر علمى رياضيات: عملنا معسكر طوال السنة وعرفنا النتيجة من الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

عبر مايكل رضا عياد مالك جرجس، السادس مكرر بشهادة الثانوية العامة، شعبة علمى رياضيات، عن سعادته الكبيرة لوجوده ضمن أوائل الثانوية العامة.

وقال والد "مايكل" ل الخليج 365، إنه علم الخبر من الصحافة، وتلقى اتصلات كثيرة جدا، مشيرا إلى أن نجله بذل مجهودا كبيرا جدا، قائلا: كنا عاملين معسكر عمل خلال سنة كاملة، وكل الأسرة كانت مضغوطة مش بس "مايكل"، لافتا الى أنه هو ابنه الكبير ونجاحه سيعطى دفعة قوية لأشقائه.



ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

للتعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الخليج 365 من خلال الدخول على الرابط التالى: