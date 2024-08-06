الليلة تبدأ من 700 جنيه.. 30 صورة ترصد أرخص شاليه وفندق في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن أفضل عروض الفنادق والشهاليات؛ تزامنًا مع إجازة نهاية العام الدراسي، وانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.

ويرصد "الخليج 365"، أرخص فندق وشاليه في شرم الشيخ، كالتالي:

فندق شرم كليف:

- يصنف فندق شرم كليف شرم الشيخ من فئة الـ4 نجوم.

- يضم الفندق حمام سباحة وملعب تنس.

- يتم تقديم وجبة الإفطار كل صباح في المطعم، الذي يوفر مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية.

- يقع على بعد 700 متر من شاطئ خليج نعمة وعلى بعد 1.2 كم من وسط المدينة.

- تحتوي الغرف في الفندق على تكييف ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص وبياضات أسرّة ومناشف.

- تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

- يصل سعر الغرف في الليلة الواحدة إلى 700 جنيهًا.

شاليه بورتو شرم الشيخ

- يقع شاليه بورتو شرم الشيخ في شرم الشيخ.

- يضم أماكن إقامة مع مسبح خاص، ويوفر الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

- يقع مضمار سباق على بعد 20 كم، ويقع بورتو شرم على بعد أقل من 1 كم من الشاليه.

- يوفر الشاليه المكيف إمكانية الوصول إلى التراس، ويتكون من غرفة نوم واحدة ومطبخ مجهز بالكامل، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- تقع سوهو سكوير شرم الشيخ على بعد 12 كم من الشاليه، في حين يقع مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات شرم الشيخ على بعد 20 كم من مكان الإقامة.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لشاليه بورتو شرم الشيخ حيث يقع على بعد 11 كم منها.

- تبدأ الليلة من 1469 جنيهًا وتصل إلى 1920 جنيهًا.