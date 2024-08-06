شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024.. اعرف آخر موعد للتسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مكتب التنسيق الجدول الزمنى للتقدم والتسجيل لحجز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg ، وذلك بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، وهو مساء يوم الخميس الموافق 8/8/2024، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، حتى صباح أمس الأثنين ، بلغ 65 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

جدير بالذكر، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).

* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).

* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).