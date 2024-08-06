شكرا لقرائتكم خبر عن 82 % من القراء يطالبون بالرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى.

وطالب 82% من القراء بتشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى، بينما عارض 18% من القراء مطالب تشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفى.