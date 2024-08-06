شكرا لقرائتكم خبر عن للنهوض بالصادرات.. الحكومة: إنشاء قاعدة بيانات للشركات المستحقة للدعم والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إنشاء قاعدة بيانات مفصلة تتضمن جميع بيانات الشركات المستحقة لدعم الصادرات والمؤشرات الخاصة بأدائها التصديرى لفترات زمنية ممتدة، بما يسمح بتقييم الأداء فى إطار البرنامج.

يأتى ذلك فى إطار خطة متكاملة تضمنها برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمدة 3 سنوات (2027-2024) لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، استكمالا للجهود الحكومية بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة.

وأكدت الحكومة، على إعادة النظر فى الإطار المؤسسى المسؤول عن منظومة الصادرات المصرية السلعية وتطويره بما يتفق مع التطورات والمستجدات فى منظومة الصادرات المصرية، فضلا عن تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير بما يحقق فعالية كبيرة لدعم جهود التصدير من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.

وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وتيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.