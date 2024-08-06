شكرا لقرائتكم خبر عن "إياد" الثالث على الجمهورية فى الثانوية: دعم الأسرة كلمة السر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الثانوية العامة ليلة أمس، والتى تضمنت تواجد طالبين من محافظة دمياط أحدهما الطالب إياد يحيى الشربينى الثالث على الجمهورية فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم.

والتقى الخليج 365 أسرة طالب دمياط والذى بدأ حديثه قائلا: " ما حققته الفضل فيه يعود إلى أسرتى ودعمهم المستمر لي، هم من خففوا عنى حدة التوتر وهذا تسبب فى تحقيق النجاح بهذه الطريقة".

وتابع: " لا أنكر أننى تعرضت لضغط أثناء الامتحانات خاصة مع مادة اللغة العربية، هنا بدأت استبعد تواجدى بين قائمة الأوائل، لكن سرعان ما عادت لى الثقة مجددا بفضل دعم ابى وأمى لى وثقتهم فى قدراتي".

وأصاف: " تنظيم الوقت عامل ساعدنى كثيرا على اجتياز الامتحانات، التحصيل الدراسى ليس بالأمر الصعب إذا قمنا بتنظيم الوقت كما ينبغي، اختتم الحديث قائلا: " كلية الطب حلمى منذ الطفولة، تأثرت بشعبية خالى كونه جراح مشهور هنا فى البلدة، أسعى أن أصبح مثله يوما ما، لكنى سأظل مدين بالفضل لعائلتى التى صنعت منى هذا النموذج الجيد".

ويقول والد طالب دمياط: "الثقة المتبادلة بين الأسرة وأبنائهم أمر لابد منه إذا أردنا أن نصنع منهم شئ إيجابي، كنت حريص على هذا والحمد لله النتيجة كانت مرضية لنا جميعا".

وأوضح: "أخبرت نجلى باننى فخور به وبأى مجموع يحققه فى الثانوية العامة، فأصبح من الأوائل، إياد كافأنى عندما تلقيت مكالمة وزير التربية والتعليم يخبرنى أننى نجحت مع ابنى وحققنا هذا الإنجاز سويا".

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