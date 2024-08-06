الدعم والحبس الاحتياطي.. 3 اجتماعات مهمة يعقدها الحوار الوطني اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعقد مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، اجتماعًا مع ممثلي مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لبحث الإطار العام والتحضيرات لمناقشة تلك القضية داخل جلسات الحوار، وأبرز محاور نقاشها، ونوعية الجلسات وفئات المشاركين، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، إن الاجتماع يليه اجتماع آخر لمقرر المحور السياسي مع مسئولي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للانتهاء من تقارير جلستي الحبس الاحتياطي وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطي واعتماد توصياته النهائية التي سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.