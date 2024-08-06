بث مباشر.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة ونسب النجاح بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا في قاعة مؤتمرات المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2024.

ومن المقرر أن يكرم وزير التربية والتعليم الطلاب المتفوقين من شعبة علمي علوم ورياضة وأدبي، بالإضافة إلى الطلاب المتفوقين من المكفوفين والدمج.

ويبلغ عدد الطلاب التي من المزمع تكريمهم بعد قليل، 13 طالبا من كافة الشعب والمدارس الحكومية والخاصة وطلاب الدمج.

ومن المقرر أيضا أن يتم الإعلان عن نسب النجاح والرسوب وأعداد طلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من التعليم الخاص والحكومي.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة، عبر الرابط التالي: