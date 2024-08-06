قبل ترويحها.. ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 35 ألف قرص مخدر في القاهرة والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم عقاقير مخدرة بملايين الجنيهات.

أظهرت المعلومات والتحريات قيام ثلاثة عناصر إجرامية، مقيمين في محافظتي القاهرة والمنوفية، بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزتهم على 35,500 قرص مخدر بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وتبلغ القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة حوالي 3.5 مليون جنيه. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.