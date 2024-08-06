أخبار مصر

قبل ترويحها.. ضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 35 ألف قرص مخدر في القاهرة والمنوفية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات؛ 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم عقاقير مخدرة بملايين الجنيهات.

أظهرت المعلومات والتحريات قيام ثلاثة عناصر إجرامية، مقيمين في محافظتي القاهرة والمنوفية، بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها. وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزتهم على 35,500 قرص مخدر بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وتبلغ القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة حوالي 3.5 مليون جنيه. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا