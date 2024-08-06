الشرطة تُحبط محاولة تنقيب عن الآثار في الغربية: أواني وفخارية تحت الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 6 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل في الغربية.

تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الغربية بينت قيام المتهمين بالحفر داخل منزل في الغربية. بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم في حالة تلبس بالحفر، حيث وُجدت حفرة بقطر 1.5 متر وعمق 3 أمتار. كما تم العثور على خمسة أواني فخارية وقطع من الفخار المكسور، وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة في الحفر.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار، وجارٍ عرض المضبوطات على لجنة من الجهات المختصة للكشف عن آثريتها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.