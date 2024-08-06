وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي وزير التعليم العالي على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التعليم العالى لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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