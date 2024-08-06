شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير التعليم العالى لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادىالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 01:08 م
التقى اليـوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة وتأكيدًا على التعاون بين مجلس الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي وزير التعليم العالي على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.
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