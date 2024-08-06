أكاديمية المتحدة للإعلام توقع برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون المصرية

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وقعت أكاديمية المتحدة للإعلام، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مع أكاديمية الفنون المصرية وذلك بمقر أكاديمية المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وقع البرتوكول كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، والدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى مجالى الإعلام والفنون.

فى البداية، رحبت الدكتورة إيناس عبد الدايم بالمشاركين فى مناسبة مهمة للأوساط الاعلامية والفنية والثقافية فى مصر، مضيفة أن هذا التعاون مثمر فى مجالى الإعلام والفنون.

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم: "اجتمعنا اليوم لبناء جسور من التفاهم والتعاون المشترك برؤية ترتكز على دعائم الدولة والابتكار، نود أن تكون شاركتنا هذه من شأنها أن تفتح آفاق جديدة للابداع والتميز، أهم دعائم البرتوكول تبادل الخبرات المتنوعة والعميقة بين الأكاديميتين لتسليط الضوء على المواهب الشابة، أكاديمية المتحدة للإعلام ستطلق برنامج كتابة السيناريو من المحاور التلفزيوني"، موجهة الشكر لكل من جعل الحلم حقيقة.

شارك فى توقيع البرتوكول كلا من هشام جمال الدين حسن نائب رئيس أكاديمية الفنون، وعميد المعهد للسينما القاهرة إيمان محمد مختار يونس رفاعي، وعميد المعهد العالي للسينما الإسكندرية محمد كمال الدين حسين محمد، وعميد المعهد الفنون الشعبية القاهرة سمرسعيد شعبان ابراهيم صالح.

تعتبر أكاديمية المتحدة للإعلام أحدث الكيانات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، ضمن رؤية الشركة لتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التعليم المستمر، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام، ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماتها الإعلامية.



اتفاقية تعاون بين آكاديمية الفنون وآكاديمية المتحدة



الحصور خلال المؤتمر



الحضور خلال المؤتمر



الحضور



الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس آكاديمية المتحدة



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادرة جبارة خلال الاتفاقية



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادرة جبارة خلال التوقيع (2)



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادرة جبارة خلال التوقيع



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادرة جبارة فى المؤتمر



الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة غادرة جبارة



الدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة غادرة جبارة رئيس آكاديمية الفنون



الدكتورة غادرة جبارة



الدكتورة غادى جبارة



الدكتورة غيناس عبد الدايم



توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون (1)



توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون (2)



توقيع برتوكول تعاون بين أكاديمية المتحدة للإعلام وأكاديمية الفنون (3)



جانب من الحضور



جانب من توقيع البروتوكول



خلال توقيع اتفاقية التعاول



خلال توقيع البروتوكول



فريق آكاديمية المتحدة وآكاديمية الفنون



مؤتمر تعاون بين آكاديمة الفنون و آكاديمية المتحدة