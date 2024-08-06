شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تكشف عدد طلاب الثانوية العامة الملغى امتحاناتهم بسبب الغش والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مخالفات وحالات إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحا أن نتيجة التحقيقات التى تلقتها الوزارة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2024، تضمنت 1061 طالبا، وعلى رأس المحافظات التى بها مخالفات تخص الطلبة الدقهلية 358 طالبا - الجيزة 100 طالب - القاهرة 69 طالب - الإسكندرية 61 طالبا - الشرقية 58 طالبا وتم إلغاء جميع الامتحانات لعدد 65 طالبا لمدة عامين مع الإحالة للنيابة العامة، كما تم إلغاء جميع الامتحانات لعدد 191 طالبا لمدة عام واحد مع الإحالة للنيابة العامة وتم إلغاء امتحان لعدد 24 طالبا لمدة عامين، وإلغاء امتحان لعدد 28 طالبا لمدة عام واحد وتم إلغاء امتحان عدد 169 طالبا فى مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني مع الإحالة للنيابة العامة، وإلغاء امتحان عدد 28 طالبا فى مادة واحدة مع السماح لهم بدخول امتحان الدور الثاني.

إحالة المواضيع لتقدير اللجنة الخاصة لعدد 24 طالبا.

. إحالة للتعليم الثانوى لعدد 4 طلاب.

. تم إحالة عدد 14 طلاب للعرض على مشرف تقدير المادة

. تم السماح بدخول الامتحان للدور الثانى لعدد 9 طلاب فقط بالدرجة الفعلية

عدم الاعتداد بإجابات الطلاب فى المادة لعدد 3 طلاب.

الاعتداد بإجابات الطلاب فى الورقة الامتحانية البابل شيت لعدد 5 طلاب

منح الطلاب درجة تعادل متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقى المواد لعدد 1 طالب

صحة انتساب البابل شيت لعدد 15 طالبا

تم حفظ المخالفات لعدد 100 طالب

وشددت الوزارة على أنه تم إحالة 425 طالبا إلى النياية العامة.



واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%

وضمت قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قرابة 38 طالب وطالبة حيث تفوقت الطالبات باجمالى 20طالبة مقابل 18 طالب فقط، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قائمة أوائل شعبة علمى علوم هى " ندى رمضان عبد الونيس بمجموع درجات 404.5 درجة وهى الاولى فى شعبة علمى علوم ورؤى أحمد محمد الثانى بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403.3 واياد يحيى حسن بمجموع درجات 403 وهو الثالث بشعبة علمى علوم وجنة طارق الثالث مكرر بشعبة علمى علوم بمجموع درجات 403. وزياد مصطفى حسن الخامس مكرر شعبة علمى علوم بمجموع 402.5 ومريم إيهاب بمجموع 402.5 الخامس مكرر شعبة علمى علوم وحسن محمد حسن السابع مكرر شعبة علمى علوم بمجموع درجات 402 ورهف محمد توفيق السابع مكرر بمجموع 402 درجة وسلمى محمود فرغلى السابع مكرر بمجموع 402 درجة وفلوباتير سعيد يعقوب السابع مكرر بمجموع 402.

وبالنسبة لأوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 شعبة علمى رياضة، الطالب محمد هانى سعيد الأول بمجموع 405.5 ومحمد أحمد محمد الثانى مكرر بمجموع درجات 405 درجة محمد شريف محمد الثانى مكرر 405 درجة ونورهان نبيل صالح الثانى مكرر 405 درجة وأحمد فتحى عبد القوى الخامس مكرر 404.5 درجة وأحمد تامر صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 403.5 ومايكل رضا عياد السادس مكرر 403.5 ومحمد أحمد أبو الفتوح السادس مكرر 403.5 ويوسف ابو غانم محمد السادس مكرر 403.5 وعلى أحمد حسن العاشر مكرر 403 وعمر محمد أحمد العاشر مكرر 403 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوائل نتيجة الثانوية العامة شعبة أدبى، ملك على السيد الاول مكرر بمجموع درجات 394.5 وندى أحمد حسن الاول مكرر 394.5 وحبيبة محمود إبراهيم الثالث بمجموع درجات 393 واياد عادل زكى الرابع بمجموع درجات 392.5 وتغريد أحمد على الخامس بمجموع درجات392 وبشرى صلاح الدين السادس مكرر بمجموع 391.5 وريم عمار إبراهيم السادس مكرر 391.5 ومنة الله غريب السادس مكرر 391.5 ونوران محمد عادل السادس مكرر 391.5 ورغدة سمير إبراهيم العاشر مكرر 391 درجة وعمار طاهر محمد العاشر مكرر 391 وسما سمير أحمد الأول مكفوفين بمجموع 392 وأحمد محمد النوبى شعبة علوم دمج الأول بمجموع درجات 396 ونوران محمد بسيم المركز الأول شعبة علمى رياضة 394 درجة وحبية أحمد عبد السميع بمجموع درجات الأول الشعبة الأدبية دمج وفاطمة أيمن حمودة الأول شعبة علمى علوم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمجموع 666.98 ومصطفى أسامة مصطفى الأول شعبة علمى رياضة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمجموع 671.91 درجة .

ينشر الخليج 365 بعد قليل نتيجة الثانوية العامة 2024 على الرابط التالى https://natega.youm7.com/















