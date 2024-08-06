وزير الطيران: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل في إطار محددات برنامج الدولة المصرية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص دون المساس بأصول الدولة، موضحًا أنه لا صحة على الإطلاق لبيع المطارات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني، أعضاء حزب صوت الشعب بمقر ديوان عام الوزارة؛ في إطار حرص وزارة الطيران المدني على دعم الشباب ومشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية ولدورهم الفعال في تنمية الوعي المجتمعي.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير قطاع الطيران المدني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.

وأوضح الدكتور سامح الحفني جميع التساؤلات حول الموضوعات التي تشغل اهتمامات الرأي العام فيما يخص منظومة الطيران المدني، وإبراز خطة الوزارة الطموحة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على تحسين الصورة الذهنية لقطاع الطيران المدني، مشددًا على أهمية الحوار والتشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية؛ لتحقيق الأهداف التنموية في هذا المجال.

بدورهم.. أعرب أعضاء حزب "صوت الشعب" عن سعادتهم بالتنسيق الدائم مع وزارات الحكومة، والذي يؤكد أن جميع الوزراء يعملون بشكل متكامل في إطار رؤية شاملة، مشيدين بالتعاون الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار بما يساهم في زيادة حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى مصر، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود الوزارة الملموسة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.